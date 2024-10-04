Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
0:2
2-й период
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Баффало Сэйбрз
0:0
1-й период
live
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Андрей Рублёв
Завтра
07:30 (Мск)
Якуб Меншик
Шанхай
Роман Сафиуллин
Завтра
10:30 (Мск)
Александр Бублик
Шанхай
Маркос Гирон
Завтра
10:30 (Мск)
Карен Хачанов
Шанхай
19:32, 4 октября 2024Спорт

В Финляндии остановили футбольный матч из-за оскорблений в адрес россиян

В Финляндии остановили игру футбольного чемпионата из-за оскорблений россиян

Кадр: FF Jaro / YouTube

Матч чемпионата Финляндии среди клубов первой лиги между ТПС из Турку и «Яро» из Пиетарсаари был остановлен из-за поведения болельщиков. Об этом сообщает Yle.

В ходе встречи болельщики оскорбляли на национальной почве двух футболистов «Яро» с русскими корнями — Сергея Лазарева и Сергея Еременко. Первый является гражданином России, второй имеет два паспорта: российский и финский. Во время паузы секьюрити удалили со стадиона семерых зрителей, после чего игра продолжилась.

Руководитель ТПК Ким Экроос извинился за поведение болельщиков. «У нас нулевая толерантность к расизму, и лица, ведущие себя неподобающим образом, не приветствуются в рядах ТПС», — заявил функционер.

Встреча прошла в четверг, 3 октября. Победу со счетом 3:0 одержал ТПС.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший генсек НАТО намекнул на вынужденный отказ Украины от потерянных территорий

      Российский «Оберег» остановил крупный осколок в зоне СВО

      Назван эффективный способ очистить раковину от известкового налета без бытовой химии

      Попавшая на обложку Time популярная певица ответила на критику ее откровенных нарядов

      Врач назвала лучшую позу для сна

      Россиянин избил сожительницу и посадил ее на цепь

      Раскрыт гонорар Джигана

      Газ на европейской бирже подорожал

      Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года

      Стало известно о переносе отставки Буданова и Умерова до выборов в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше