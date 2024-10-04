В Финляндии остановили футбольный матч из-за оскорблений в адрес россиян

В Финляндии остановили игру футбольного чемпионата из-за оскорблений россиян

Матч чемпионата Финляндии среди клубов первой лиги между ТПС из Турку и «Яро» из Пиетарсаари был остановлен из-за поведения болельщиков. Об этом сообщает Yle.

В ходе встречи болельщики оскорбляли на национальной почве двух футболистов «Яро» с русскими корнями — Сергея Лазарева и Сергея Еременко. Первый является гражданином России, второй имеет два паспорта: российский и финский. Во время паузы секьюрити удалили со стадиона семерых зрителей, после чего игра продолжилась.

Руководитель ТПК Ким Экроос извинился за поведение болельщиков. «У нас нулевая толерантность к расизму, и лица, ведущие себя неподобающим образом, не приветствуются в рядах ТПС», — заявил функционер.

Встреча прошла в четверг, 3 октября. Победу со счетом 3:0 одержал ТПС.