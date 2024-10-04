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07:19, 4 октября 2024Россия

В Кремле призвали чиновников дотягиваться до людей и разъяснять свою работу

Песков: чиновники должны дотягиваться до людей и разъяснять свою работу
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Чиновники должны дотягиваться до людей и разъяснять им свою работу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе лекции программы «Время героев», его слова приводится в Telegram-канале программы.

«Все что вы делаете — для людей, но людям надо об этом рассказать. Иногда это очень сложная задача, ведь мир информации многообразен», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Он рассказал, что люди доверяют различным источникам информации и с их помощью составляют первое мнение о той или иной ситуации. Первое впечатление, по мнению Пескова, чрезвычайно важно, однако оно может проистекать не из самых правдивых источников информации.

Чиновник должен знать, что он хочет донести до публики. Самым ценным навыком для него будет умение сформулировать свою мысль, уверен Песков.

Ранее Песков заявлял, что российским чиновникам в публичных выступлениях стоит выражаться проще и отказаться от использования канцеляризмов. По словам пресс-секретаря президента, представители власти часто говорят на «птичьем языке», непонятном населению.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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