Врач развеял популярный миф о защите печени

Врач Мясников заявил, что прием растительного масла не защищает печень

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что прием растительного масла не защищает печень. Выпуск передачи, в котором доктор развеял популярный миф о защите печени, доступен на платформе «Смотрим».

Медик предостерег россиян от приема растительного масла в целях защиты печени. «Что вы вообще пытаетесь сделать? Желчь вывести? Кроме поноса это ничего не вызовет», — опроверг врач эффективность этого метода лечения печени.

Специалист также отметил недоказанность пользы приема гепатопротекторов. По его словам, в случае острой печеночной недостаточности использование этих препаратов может спровоцировать токсическое поражение печени.

«До сих пор не вышли какие-то клинические испытания, которые говорят, что это работает, буквально два-три лекарства могут претендовать на гепатопротекторы, но сказать, что есть лекарство-гепатопротектор, принимайте его — и будет вам счастье, мы не можем», — объяснил специалист. Он добавил, что лучшим способ защитить печень является отказ от алкоголя и калорийной пищи.

Ранее врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали заблуждением мнение о том, что печень можно почистить. «Печень почистить нельзя, ее нужно защищать здоровым образом жизни», — заявил Гандельман. В первую очередь медик настоятельно рекомендовал избегать незащищенного секса и использовать презервативы.