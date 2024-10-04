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18:08, 4 октября 2024Из жизни

Вышедшая замуж за себя женщина рассказала об удачном браке

Британка вышла замуж сама за себя и отпраздновала годовщину свадьбы

Фото: Jaakko Perälä / Unsplash

Женщина, которая вышла замуж за себя и устроила свадьбу мечты, отпраздновала первую годовщину с шампанским, цветами и ужином со стейком. О своем необычном браке она рассказала «Би-би-си».

43-летняя Сара Уилкинсон не смогла найти партнера и ровно год назад решилась на необычный шаг. Она выбрала для праздника историческое поместье. Ведущей церемонии была ее подруга, на свадьбу пришли 40 гостей — близкие друзья и родственники. За официальной частью последовала вечеринка с танцами, на которой было еще больше приглашенных. «Я в порядке такая, какая я есть, и необязательно дополнять себя другим человеком», — объяснила идею праздника Уилкинсон. Британка потратила на свадьбу 10 тысяч фунтов (1,2 миллиона рублей).

Уилкинсон по-прежнему надеется встретить мужчину, которого полюбит, но, если этого не произойдет, она не будет расстроена. Через год после свадьбы вышедшая за себя замуж женщина отправила себе букет из 12 роз и бутылку игристого. «Всегда приятно получить подарок на работе и пройтись по офису с огромным букетом цветов», — призналась она. Закончив рабочий день, Уилкинсон отправилась в ресторан, где за ужином просматривала поздравительные открытки и читала книгу. Женщина считает первый год «замужества» удачным.

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Она сказала, что за первый год брака нарушила пару данных себе обещаний. «Я поклялась, что у меня не закончатся туалетная бумага и молоко, и у меня как минимум один раз закончилось и то, и другое, нужно это исправить», — иронично отметила Уилкинсон.

Ранее модель из Бразилии, живущая в Великобритании, развелась сама с собой спустя год после «свадьбы». По ее словам, она устала от себя.

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      Антонина Черташ
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