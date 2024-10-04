Высокопоставленный полицейский тратил тысячи рублей на проституток и сохранил пост

Офицер лондонской полиции сохранил пост несмотря на зависимость от проституток

В Великобритании высокопоставленного полицейского не уволили после того, как разоблачили его сексуальную зависимость. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Отдел по борьбе с коррупцией в полиции узнал о пристрастии Джеффри Бута, когда его телефон был изъят в связи с другим делом в мае 2023 года. В ходе расследования оказалось, что он тратил сотни фунтов стерлингов (десятки тысяч рублей) на проституток. На работе в его обязанности входили инициативы по увеличению количества работающих женщин-полицейских.

Бут заявил, что психолог давно диагностировал у него сексуальную зависимость. Об это знала и его бывшая романтическая партнерша. Полицейский пытался доказать, что его зависимость развилась из-за обсессивно-компульсивного расстройства, и называл ее инвалидностью. Хотя суд не принял эти заявления во внимание, Буту удалось сохранить свой пост. Для этого ему пришлось согласиться пройти курс лечения.

Через год после суда Бут подал в суд на Скотланд-Ярд. Он обвинил его сотрудников в дискриминации, поскольку они обнародовали информацию о его сексуальной зависимости в СМИ. По его словам, это вызвало у него стресс и тревогу.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии состоятельный мужчина обращался с двумя домработницами как с рабынями ради сексуального удовлетворения. Он держал их в клетках и обманывал свою жену.