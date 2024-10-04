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18:54, 4 октября 2024Ценности

Звезда «Эйфории» заявила о гордости за свою грудь

Сидни Суини заявила, что комментарии о ее груди помогли ей обрести уверенность
Сидни Суини

Сидни Суини. Фото: CraSH / Globallookpress.com

Американская актриса Сидни Суини заявила о гордости за свою грудь. Соответствующее интервью публикует модный журнал Glamour.

По словам знаменитости, ее бабушка и дедушка говорят, что у нее самая лучшая грудь в Голливуде. При этом 27-летняя звезда «Эйфории» призналась, что похожие комментарии по поводу ее внешности от поклонников помогли ей обрести уверенность в себе.

«Это много значит для меня, потому что я действительно верю в расширение прав и возможностей других, и ощущение силы в своем теле и принятие своей сексуальности. Если у вас есть грудь — отлично. Выставляйте ее напоказ», — высказалась девушка.

Ранее сообщалось, что Сидни Суини стала женщиной 2024 года по версии Glamour.

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      Мария Винар
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