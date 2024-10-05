«Джокер-2» недобрал на предпоказах

Variety: «Джокер-2» собрал $7 млн на предпоказах, что в 2 раза меньше 1-й части

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» недобрал на предварительных показах 3 октября, собрав 7 миллионов долларов, что почти в два раза меньше результатов первого фильма, который заработал 13,3 миллиона долларов. Об этом сообщает Variety.

Издание сомневается, что сиквел сумеет достичь планки оригинального фильма, который при бюджете в 65 миллионов долларов в мировом прокате собрал 1,07 миллиарда долларов. «Джокер-2» стоил 200 миллионов долларов, однако он стартовал с провальным рейтингом на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Рейтинг картины остановился на отметке 39 процентов, причем зрительская оценка составляет 37 процентов «свежести».

По мнению первых зрителей, фильм получился пустым и скучным, необычный прием с жанром мюзикла не помогает сохранить атмосферу, а сильные актерские перформансы Леди Гаги и Хоакина Феникса являются лишь ложкой меда в бочке дегтя.