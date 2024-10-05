Россия потратит миллиарды рублей на продление крупной трассы

Правительство выделило 9 миллиардов рублей на продление трассы М-12 «Восток»

Правительство потратит 9 миллиардов рублей на продление трассы М-12 «Восток». Распоряжение об этом, как сообщается на сайте кабинета министров, подписал его глава Михаил Мишустин.

«Речь идет о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, обхода населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции еще двух участков дорог на территории Республики Татарстан», — сообщили в пресс-службе правительства.

В кабинете министров полагают, что выделение крупной суммы даст возможность уже до конца 2024 года запустить движение по новым участкам. Они, как и сама трасса М-12 «Восток», станут частями международного транспортного коридора «Россия».

«Подписанное распоряжение необходимо для исполнения поручения президента, касающегося увеличения темпов строительства скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань и ее продления до Екатеринбурга», — констатировали в правительстве.

Ранее водителям назвали способ сэкономить при проезде по М-12 «Восток». Для этого владельцы авто могут приобрести специальные абонементы, позволяющие сократить размер оплаты на 15-20 процентов.