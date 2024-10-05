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10:14, 5 октября 2024Экономика

Россиянам назвали лучшую для хранения сбережений валюту

Аксаков: сбережения выгоднее и надежнее всего хранить на рублевых вкладах

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Рублевые вклады выглядят как самый надежный и выгодный инструмент для хранения сбережений в условиях высокой ключевой ставки. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его цитирует РИА Новости.

Кроме того, он рекомендовал жителям России обзавестись подушкой финансовой безопасности, объема которой должны хватить на два-три месяца расходов. Какой-то процент этой суммы, можно положить на такой вклад, с которого деньги можно снять в любой момент.

Ранее, Банк России сообщил, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, в третьей декаде сентября составила 18,71 процента.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за последние несколько лет склонность граждан РФ к сбережению денежных средств увеличилась больше чем вдвое. Прежде лишь только 5-6 процентов денежных доходов россияне клали на банковские вклады. Сегодня речь идет уже о 13,5 процента.

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