Россиянин не смог сдать мать в дом престарелых и жестко избил ее

В Ростовской области сын избил мать-инвалида, не сумев сдать в дом престарелых

В Ростовской области сын избил мать-инвалида, после того как не смог сдать ее в дом престарелых. Его приговорили к двум годам колонии строгого режим, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, 76-летняя россиянка была наполовину парализована, ей было тяжело передвигаться самостоятельно, почти все время она находилась в инвалидном кресле.

Из-за невозможности ухаживать за матерью с инвалидностью сын и его жена решили пристроить женщину в дом-интернат для престарелых.

Отвезти мать в спецучреждение решили в канун праздничных выходных, но там получили отказ — им якобы предложили обратиться к ним после праздников. Пришлось вернуться домой.

По возвращении домой, пролежав несколько часов, пожилая женщина попросила сына отвести ее в туалет, в ответ тот сбросил ее с дивана и начал пинать со словами «встань и иди сама». Как удалось установить и доказать следствию, мужчина пять раз швырнул мать на пол, а затем начал избивать лежащую женщину ногами.

Агрессора остановила жена, вернувшаяся с работы, она вызвала полицию и скорую помощь. Медики диагностировали у пострадавшей перелом шейки бедра.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, приговором суда ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Женщина в итоге оказалась в доме престарелых.

Ранее житель Шербакульского района Омской области избил 72-летнюю пенсионерку, связал ее и бросил на неделю в погреб. Позднее пострадавшую отвезли в больницу с переохлаждением и в состоянии сильного обезвоживания.