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06:50, 6 октября 2024Мир

Экс-президент США присоединится к предвыборным мероприятиям Харрис

ABC News: Обама присоединится к предвыборным мероприятиям Харрис 10 октября
Барак Обама

Барак Обама. Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший американский лидер Барак Обама присоединится к предвыборным мероприятиям кандидата в президенты США Камалы Харрис 10 октября. Об этом сообщил канал ABC News со ссылкой на источник.

Отмечается, что выступления Обамы запланированы в колеблющихся штатах. Первым из них станет Пенсильвания.

Ранее New York Post (NYP) писала, что демократы обеспокоены, что вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис редко выступает во время предвыборной кампании.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, конкурентом Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент Камала Харрис.

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      Марина Совина
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