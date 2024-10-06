Экс-президент США присоединится к предвыборным мероприятиям Харрис

ABC News: Обама присоединится к предвыборным мероприятиям Харрис 10 октября

Бывший американский лидер Барак Обама присоединится к предвыборным мероприятиям кандидата в президенты США Камалы Харрис 10 октября. Об этом сообщил канал ABC News со ссылкой на источник.

Отмечается, что выступления Обамы запланированы в колеблющихся штатах. Первым из них станет Пенсильвания.

Ранее New York Post (NYP) писала, что демократы обеспокоены, что вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис редко выступает во время предвыборной кампании.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, конкурентом Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент Камала Харрис.