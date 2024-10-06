Экс-танкист ВСУ раскрыл недостаток танка Leopard

РИА Новости: в старом танке Leopard можно свариться из-за отсутствия вентиляции

В старом немецком танке Leopard отсутствует вентиляция, из-за чего в нем «можно свариться». Недостаток техники раскрыл бывший танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с РИА Новости.

«Какого года он — не знаю, но достаточно старый, потому что там нет вентиляции… 2А6, 2А7, 2PL, во всех есть вентиляция, на тех, на которых обучались мы, нет. То есть туда залазишь, в танк на 10 минут, заглохший, даже не заводили его, и уже можно свариться там», — рассказал экс-танкист.

Отмечается, что военнослужащего после мобилизации отправили на учения в Польшу. Там он смог сбежать и поселиться в Германии в качестве беженца.

Ранее украинский военнопленный Василий Палий заявил, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм и проблемы со здоровьем. Палий сообщил, что продолжил злоупотреблять спиртным даже на передовой. Наказание за пьянство в ВСУ серьезное, но от употребления алкоголя украинских военных это не останавливает, объяснил пленный.