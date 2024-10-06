Лерчек дала признательные показания на первом допросе, а затем отказалась от них

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала признательные показания во время первого допроса, проведенного до удовлетворения судом ходатайства о заключении ее под домашний арест, но затем отказалась от признания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что Лерчек дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из России на счета нерезидентов, используя подложные документы.

Ранее Валерия и Артем Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода. Инфлюэнсеры забыли доплатить налоги за их фитнес-приложение, которое было оформлено в Дубае.

Ранее в октябре сообщалось, что в Москве в отношении Валерии и Артема Чекалиных возбуждено дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей.

О задержании блогеров на 48 часов стало известно утром 3 октября. Также в это время был задержан третий фигурант дела — соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только его, однако после очной ставки и допросов решили задержать и бывших супругов Чекалиных. Именно Вишняк помог Чекалиным вывести через Дубай около одного миллиона долларов за 2024 год и 250 миллионов рублей в 2022 году.