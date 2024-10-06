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18:36, 6 октября 2024Спорт

«Локомотив» стал лидером РПЛ

«Локомотив» победил «Крылья Советов» со счетом 1:0 и стал лидером РПЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Локомотив» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:0. На 75-й минуте мяч забил нападающий Тимур Сулейманов.

Таким образом, после 11 матчей «Локомотив» стал промежуточным лидером в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 27 очков. «Крылья Советов» располагаются на десятом месте с 11 очками.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с подмосковными «Химками» 19 октября. «Крылья Советов» также в гостях встретятся с «Оренбургом» днем позднее.

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      Анастасия Борисова
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