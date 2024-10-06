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15:48, 6 октября 2024Силовые структуры

Российский подросток случайно выстрелил 14-летнему школьнику в голову

В Якутии поймали подростка, случайно выстрелившего 14-летнему в голову

Фото: Kalashnikov Media / Globallookpress.com

В Якутии задержали 16-летнего подростка, который случайно выстрелил в голову 14-летнему школьнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Саха (Якутия).

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, ЧП произошло 5 октября в одном из домов, расположенного в селе Кердем Хангаласского района. Тогда подозреваемый взял из сейфа гладкоствольное ружье, направил дуло вверх и нажал на спусковой крючок. Неумышленно выстрелил в сторону находившегося рядом школьника. Пуля попала ему в голову. От полученного ранения мальчик не выжил.

Ранее сообщалось, что дагестанец выстрелил старшему брату в голову из-за подзатыльника.

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      Анна Габай
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