Российский подросток случайно выстрелил 14-летнему школьнику в голову

В Якутии поймали подростка, случайно выстрелившего 14-летнему в голову

В Якутии задержали 16-летнего подростка, который случайно выстрелил в голову 14-летнему школьнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Саха (Якутия).

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, ЧП произошло 5 октября в одном из домов, расположенного в селе Кердем Хангаласского района. Тогда подозреваемый взял из сейфа гладкоствольное ружье, направил дуло вверх и нажал на спусковой крючок. Неумышленно выстрелил в сторону находившегося рядом школьника. Пуля попала ему в голову. От полученного ранения мальчик не выжил.

Ранее сообщалось, что дагестанец выстрелил старшему брату в голову из-за подзатыльника.