В Москве прошел финал конкурса «Мисс Россия-2024». Кого признали самой красивой девушкой страны?

18-летняя «Мисс России-2024» Алексеева представит страну на Мисс Вселенной

В субботу, 5 октября, в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошел финал конкурса «Мисс Россия-2024». Самой красивой девушкой страны была признана 18-летняя Валентина Алексеева из республики Чувашия.

Победительница конкурса получила корону и денежный приз в размере одного миллиона рублей. Алексеева представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в Мексике 16 ноября.

Титул «Первая вице-мисс России» получила Ирина Миронова из Тольятти. «Вторая вице-мисс России» — Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга, она же набрала наибольшее количество голосов по результатам онлайн-голосования. Участницы, занявшие второе и третье места, станут обладательницами грантов на обучение в вузах России.

Также в новой специальной номинации от линии корейской косметики Atomy победила Ангелина Горбунова из Саратовской области. Она получила титул «Мисс Atomy» и станет амбассадором марки.

«Мисс Россия» нацелилась на «Мисс Вселенную»

Победительница конкурса Валентина Алексеева заявила, что намерена сделать все возможное и невозможное, чтобы Россия была лучшей на конкурсе «Мисс Вселенная».

Дальнейшие планы — это, конечно же, достойно представить Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» Валентина Алексеева победительница конкурса «Мисс Россия-2024»

Девушка призналась, что после победы, на которую даже не рассчитывала, ее переполняют радость, счастье и волнение по поводу будущего.

Алексеева — студентка-медик, увлекающийся балетом и исследованиями

Согласно информации на сайте конкурса, Валентина Алексеева — студентка Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, учится по специальности «Лечебное дело», мечтает стать врачом.

Девушка увлекается балетом, спортом и принимает активное участие в научно-исследовательских проектах в области экологии, ведет здоровый образ жизни, развивает ораторское искусство.

Своими любимыми книгами Алексеева назвала «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, а любимым фильмом — «Коко де Шанель».

По словам девушки, ее по жизни вдохновляет мать, которая является для нее «примером того, что абсолютно все возможно». Также Алексеева призналась, что мечтает посетить Карелию.

1 октября организаторы конкурса красоты «Мисс Россия» опубликовали имена и фотографии 50 финалисток 2024 года. Директор конкурса Анастасия Беляк сообщила, что в 2024 году получила рекордное число заявок от потенциальных участниц — больше 85 тысяч.