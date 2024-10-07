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02:17, 7 октября 2024Интернет и СМИ

Дуров узнал о беременности своей девушки на допросе

Павел Дуров рассказал, как на допросе узнал о беременности Вавиловой
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что узнал о беременности своей девушки Юлии Вавиловой во время допроса в полицейском участке в Париже. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам бизнесмена, он поинтересовался у своего адвоката, придет ли девушка на допрос. В ответ он услышал, что Вавилову ждали, но она не смогла посетить участок.

«Я стал расспрашивать его о причинах. "Испугалась? Уехала из Парижа?" — спросил я. Он колебался. "Она беременна", — наконец сказал он», — написал Дуров. Он добавил, что новость застала его врасплох и вызвала смущенные улыбки у присутствующих на допросе.

Ранее стало известно, что Вавилова, которая была задержана вместе с ним во Франции, потеряла ребенка. Дуров отметил, что причиной трагедии стал стресс из-за задержания.

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      Марина Совина
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