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09:29, 7 октября 202469-я параллель

Редкое природное явление засняли в небе над российскими городами

Жители Салехарда и Архангельска заметили северное сияние в небе над городом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Жители Салехарда заметили и засняли северное сияние в небе над городом. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал. Официально».

На выложенном снимке из столицы российского региона запечатлен тонкий красно-зеленый шлейф, видный на фоне звезд. В комментариях к записи чиновников жители региона также выложили свои фотографии редкого природного явления.

Также, как сообщает портал KP.RU, северное сияние видели в Санкт-Петербурге, Уфе, Кирове, Норильске, Архангельской области и даже в Калининграде.

Северное сияние — одно из самых известных природных явлений Арктики, охота за ним — это популярное развлечение для гостей региона. Например, в Мурманской области северное сияние можно увидеть с конца августа до середины апреля.

Яркие всполохи разных цветов в небе появляются из-за того, что заряженные частицы солнечного ветра проникают в верхние слои атмосферы. При этом мощнее всего небо светится у полюсов Земли, именно поэтому для наблюдения за северным сиянием туристы едут в Заполярье

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      Марк Леонов
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