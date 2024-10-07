Солист группы «Руки Вверх!» рассказал об отсутствии пупка

Солист группы «Руки Вверх!» Жуков объяснил резкое похудение несколько лет назад

Солист музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о проблемах со здоровьем. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам музыканта, в 2017 году у него обнаружили пупочную грыжу, которая возникла в результате удара в ходе одного из концертов. Тогда из-за болезни артист резко похудел. Позже патология привела к некрозу тканей. «Стало понятно, что нужна операция… Начался некроз. Через месяц у меня была дырка в животе в десять сантиметров. У меня теперь нет пупка, у меня перерезанный страшнейший живот», — признался Жуков, добавив, что теперь он «очень стесняется» купаться.

Ранее представитель солиста «Руки Вверх!» Петро Шекшеев объяснил решение артиста судиться с двойником Андреем Беляниным.