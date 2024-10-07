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21:31, 7 октября 2024Экономика

Россиянам дали совет при перекрытии отопления соседом

Юрист Власова: с перекрывающих отопление соседей можно взыскать моральный ущерб

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С соседей, которые перекрывают стояк отопления, можно взыскать моральный ущерб. Что сделать для получения компенсации, «Аргументам и фактам» пояснила адвокат и эксперт в области ЖКХ Ольга Власова.

Стояки входят в состав общедомового имущества, поэтому, перекрывая кран на радиаторе в одной квартире, теплоподача автоматически прекращается и у соседей по всему стояку. Если собственник не реагирует на жалобы других жильцов, необходимо обращаться в обслуживающую организацию.

Если батареи все еще остаются холодными, юрист советует идти в компетентные органы. По закону сначала батареи должны осмотреть сотрудники управляющей компании (УК) или жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК). Для этого хозяин обязан предоставить доступ в помещение. В противном случае заочно составляется акт об отсутствии отопления и заявление о недопуске в квартиру при проведении проверки. Эти документы необходимо направить коммунальщикам или в органы местного самоуправления.

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Если эти меры не возымеют эффекта, можно подать иск в суд с требованием обязать виновника вернуть отопление. Вдобавок с собственника можно спросить компенсацию за моральный и материальный ущерб — за судебные издержки и траты на обогрев квартиры электроприборами.

Ранее россиянам рассказали о капитальных решениях при отсутствии отопления в доме. Теплый пол, как подчеркивают специалисты, не обеспечит достаточный обогрев квартиры.

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      Виктория Клабукова
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