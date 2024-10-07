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08:20, 7 октября 2024Экономика

В России попросили послаблений по торговле пивом

«Опора России» попросила Госдуму отказаться от создания реестра продавцов пива

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

«Опора России» обратилась к председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину с просьбой о послаблениях по торговле пивом. Об этом со ссылкой на письмо организации сообщает «Коммерсантъ».

Бизнес просит депутатов отказаться от идеи создания реестра продавцов пива, сидра, пуаре и медовухи. Такую инициативу весной выдвинула объединяющая крупных производителей Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП). Ее необходимость объяснили борьбой с нелегальной торговлей, а в качестве примера привели отравления «Мистером сидром».

В «Опоре России» отмечают, что контроль над продажей спиртного уже ведется с помощью системы ЕГАИС и ГИС МТ «Честный знак». Новый реестр только повысит нагрузку на розницу и повредит небольшим производителям, лишенным доступа в крупные торговые сети.

Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов придерживается иной точки зрения и утверждает, что реестр продавцов пива, сидра, пуаре и медовухи исключит возможность реализации неучтенной продукции. По его мнению, нелегальный сегмент формирует 10 процентов рынка. Еще 80 процентов объема составляет неучтенная продукция, которую продают в «"наливайках", мимикрирующих под точки общепита».

«Введение реестра производителей пива было правильным решением: механизм уточнил и полномочия регулятора, и ответственность», — пояснил он.

Согласно инициативе АПП, оператором реестра продавцов пива выступит Росалкогольтабакконтроль. Он будет содержать наименование организации, регистрационные данные, адреса, причины вхождения в базу данных. Включение в реестр станет обязательным для продажи слабоалкогольных напитков. Представители рынка без лицензии должны подать документы до 1 марта 2025 года. Исключать из реестра предлагают за непредставление сведений о новых точках, отсутствие торгового помещения, оборот контрафактной продукции или нарушение иных правил.

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