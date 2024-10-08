Молодая тупорылая акула попала из океана в озеро из-за урагана

В США тупорылая акула оказалась в пресноводном озере из-за урагана Хелен

Молодую акулу нашли плавающей в пресноводном озере в нескольких километрах от океана. Об этом пишет Metro.

На видео из США, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), видно спинной плавник и хвост тупорылой акулы, плывущей в водах озера Лейкс-Парк, штат Флорида. Снявший видео пользователь задался вопросом, как морская хищница могла оказаться так далеко от места обитания.

Сюзанна Когберн, которая изучает морских хищников в Университете побережья залива Флориды, предположила, что причиной появления акулы Лейкс-Парк стал ураган Хелен. «Если учесть географию места, где находится Лейкс-Парк, скорее всего, она приплыла туда через Хендри-Крик. Наводнение могло вытолкнуть акулу в речку, оттуда она попала в озеро, а затем, когда вода отступила, она просто осталась там», — рассказала журналистам Когберн.

Лейкс-Парк находится в конце речки Хендри-Крик, которая соединяет озеро с бухтой Эстеро, частью Мексиканского залива. Когберн подчеркнула, что тупорылые акулы «действительно уникальны», поэтому могут жить и в пресной, и в соленой воде.

Комиссия по охране дикой природы Флориды пока не сообщала, займется ли возвращением акулы в океан.

Ранее сообщалось, что мужчина, плавающий на каяке возле Канарских островов, едва не стал жертвой акулы. Когда он заметил, что она кружит возле лодки, он отбился от нее веслом.