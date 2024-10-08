Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:49, 8 октября 2024Из жизни

Молодая тупорылая акула попала из океана в озеро из-за урагана

В США тупорылая акула оказалась в пресноводном озере из-за урагана Хелен

Молодую акулу нашли плавающей в пресноводном озере в нескольких километрах от океана. Об этом пишет Metro.

На видео из США, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), видно спинной плавник и хвост тупорылой акулы, плывущей в водах озера Лейкс-Парк, штат Флорида. Снявший видео пользователь задался вопросом, как морская хищница могла оказаться так далеко от места обитания.

Сюзанна Когберн, которая изучает морских хищников в Университете побережья залива Флориды, предположила, что причиной появления акулы Лейкс-Парк стал ураган Хелен. «Если учесть географию места, где находится Лейкс-Парк, скорее всего, она приплыла туда через Хендри-Крик. Наводнение могло вытолкнуть акулу в речку, оттуда она попала в озеро, а затем, когда вода отступила, она просто осталась там», — рассказала журналистам Когберн.

Материалы по теме:
«За бортом по своей воле». Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
«За бортом по своей воле».Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
16 мая 2021
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021

Лейкс-Парк находится в конце речки Хендри-Крик, которая соединяет озеро с бухтой Эстеро, частью Мексиканского залива. Когберн подчеркнула, что тупорылые акулы «действительно уникальны», поэтому могут жить и в пресной, и в соленой воде.

Комиссия по охране дикой природы Флориды пока не сообщала, займется ли возвращением акулы в океан.

Ранее сообщалось, что мужчина, плавающий на каяке возле Канарских островов, едва не стал жертвой акулы. Когда он заметил, что она кружит возле лодки, он отбился от нее веслом.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных

      МИД России обвинил литовские СМИ в разжигании истерии

      ФСБ за год предотвратила 23 теракта на Северном Кавказе

      Нобелевскую премию по физике вручат за машинное обучение и нейронные сети

      В небе над российским регионом уничтожили украинский дрон

      Бывший «ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в спортзале

      Молодая тупорылая акула попала из океана в озеро из-за урагана

      Директор ФСБ заявил об усилении пропаганды террористами на Северном Кавказе

      Агата Муцениеце рассказала о нежелании сына общаться с ней

      В Госдуме допустили повышение ключевой ставки в октябре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше