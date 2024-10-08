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20:22, 8 октября 2024Моя страна

Дикие лоси пообедали на камеру в российском регионе

В Кармаскалинском районе Башкортостана дикие лоси пообедали на камеру

Фото: Alex Edelman / Globallookpress.com

Фотоловушка засняла диких лосей, которые пообедали на камеру в Башкортостане. Кадры публикует Telegram-канал UTV.

Известно, что фотоаппарат установили на подкормочной площадке в охотничьем хозяйстве «Природа» в Кармаскалинском районе региона. «Солонцы, которые приготовили сотрудники парка для сохатых, пришлись животным по вкусу», — говорится в сообщении.

На размещенных кадрах видно, как животные, стоя среди деревьев и упавших листьев, жуют почву.

Ранее в октябре фотоловушка российского нацпарка запечатлела поющего любовные серенады лося. Животное ночью решило пройтись по лесу и разыскать себе невесту с помощью криков.

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      Екатерина Ештокина
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