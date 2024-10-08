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16:43, 8 октября 2024Экономика

Путин оценил переход СНГ на расчеты в нацвалютах

Путин: доля нацвалют в коммерческих операциях внутри СНГ превысила 85 процентов

Фото: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Pool / Reuters

Страны СНГ создают устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

По его словам, доля национальных валют в коммерческих операциях между участниками Содружества уже превысила 85 процентов.

В конце 2023 года Путин пообещал, что в 2024 году Россия постарается расширить расчеты в национальных валютах с партнерами по СНГ. Он уверен, что это благоприятно скажется на обеспечении экономического и финансового суверенитета этих стран.

Кроме того, есть мнение, что одним из факторов, которые приведут к уменьшению роли доллара в мировой экономике, станет единая валюта БРИКС. Однако, как полагают экономисты, ее создание возможно лишь в долгосрочной перспективе.

Впрочем, есть мнение, что несмотря на потребность в такой валюте, страны БРИКС едва ли смогут ее создать.

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      Кирилл Луцюк
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