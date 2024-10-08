Россиянам назвали неочевидные места для романтических знакомств

Сваха Галина Карасева посоветовала знакомиться в фитнес-клубах и на автомойках

Профессиональная сваха из Москвы Галина Карасева рассказала, где можно встретить любовь в любое время года. Специально для «Ленты.ру» она перечислила список неочевидных мест для романтических знакомств с мужчинами и женщинами.

По ее словам, чтобы встретить новых, подходящих конкретному человеку людей стоит ориентироваться на собственные интересы. Так, познакомиться с фанатами здорового образа жизни, живущими неподалеку, можно в фитнес-клубе возле дома. На прогулке с собакой или в кинологическом центре найдутся такие же любители домашних питомцев. А не мыслящим жизнь без волонтерства, как считает сваха, подойдут мероприятия и курсы крупных благотворительных организаций — например, Российского Красного Креста.

Сваха отметила, что у владельцев автомобилей есть шанс встретить будущего партнера в автосервисах и на автомойках. Она посоветовала женщинам просить мужчин о помощи в качестве предлога для знакомства. Тем, кто часто ездит в командировки, она предложила присмотреться к интересным попутчикам в том же вагоне или на соседнем кресле в самолете.

Интересующимся политикой Карасева рекомендует вступить в политическую партию: там можно встретить единомышленников с активной жизненной позицией. Если для человека важно, чтобы потенциальный партнер разделял его хобби, она предложила стараться заводить знакомства на разнообразных мастер-классах. Сваха рекомендует не забывать о личной жизни на спортивных мероприятиях и футбольных матчах, где азарт и праздничная атмосфера располагают к общению между незнакомцами.

Специалистка отметила, что познакомиться с симпатичным мужчиной или женщиной можно даже в привычных бытовых ситуациях. Она предложила во время ожидания в очереди завести разговор с приглянувшимся незнакомцем, которому тоже нечем заняться. Также, по ее мнению, к общению располагает загородный отдых. Карасева считает, что во время отпуска или выходных люди обычно расслабляются и более расположены к флирту.

Ранее сообщалось, что четверть россиян готовы разорвать отношения с потенциальным партнером из-за разных музыкальных вкусов.