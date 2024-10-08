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20:47, 8 октября 2024Моя страна

Врач спел будущим матерям под окнами роддома в России

В Новгородской области врач спел будущим матерям под окнами роддома

Фото: Министерство здравоохранения Новгородской области

В Новгородской области анестезиолог-реаниматолог Денис Власов спел под окнами роддома. Об этом сообщает издание «Новгородские ведомости».

Пациентки и сотрудники перинатального центра отметили Всероссийский День беременных. На протяжении всего праздника будущие матери принимали поздравления и цветы. Однако особенный подарок решил преподнести врач анестезиолог-реаниматолог, который исполнил песню о материнстве.

Кроме того, для пациенток были организованы мастер-классы от акушеров и неонатологов по пеленанию и уходу за детьми.

Ранее россиянам назвали самые живописные места в стране для празднования свадьбы. Так, первым в списке оказался Санкт-Петербург.

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      Карина Черных
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