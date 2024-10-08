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17:05, 8 октября 2024Наука и техника

Samsung признала дорогой складной смартфон устаревшим

Корпорация Samsung перестанет выпускать обновления для складного Galaxy Z Fold 2

Изображение: Samsung

Корейская корпорация Samsung признала один из своих складных смартфонов устаревшим. На это обратило внимание издание SamMobile.

Журналисты заметили, что компания обновила раздел с устройствами на своем сайте, которые будут получать апдейты и новые функции. Оказалось, что из списка исключили Galaxy Z Fold 2. По словам авторов медиа, этот складной аппарат, вышедший осенью 2020 года, был одним из самых дорогих смартфонов бренда — в России его оценивали в 180 тысяч рублей.

Специалисты SamMobile отметили, что корпорацию сложно уличить в обмане — на старте продаж устройства в Samsung обещали минимум три года поддержки обновлениями. Последний апдейт One UI 5.1.1 складной девайс получил в конце 2023 года. Еще какое-то время для Galaxy Z Fold 2 присылали патчи безопасности, но скоро их выпуск также прекратят.

Журналисты медиа напомнили, что актуальным складным флагманом корейского бренда является Galaxy Z Fold 6. В отличие от модели 2020 года, этот аппарат будет получать обновления Android и патчи безопасности в течение семи лет.

В начале октября компания Samsung Electronics Co. извинилась перед инвесторами за разочаровывающие результаты. В корпорации пообещали пересмотреть организационную культуру и процессы.

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      Андрей Ставицкий
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