На Земле началась очередная магнитная буря

Синоптик Леус: на Земле началась магнитная буря, по силе не превышающая класс G1

На планете началась очередная магнитная буря. Она не будет сильной, успокаивает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Магнитосфера Земли не желает успокаиваться и потоки солнечного ветра повысили уровень возмущений», — отмечает метеоролог. Колебания магнитосферы, по сведениям синоптика, не превысят уровня G1. Возмущения стали ощущаться с 9 часов утра по московскому времени.

Предыдущая магнитная буря началась в ночь на понедельник, 7 октября, и несмотря на прогнозы специалистов достигла класса G3 по пятибалльной шкале. Геомагнитные возмущения сопровождались несколькими вспышками на Солнце, но тяжелых последствий для метеопатов они не имели.

В среду, 9 октября, ученые зафиксировали еще одну солнечную вспышку, прошедшую точно по линии Солнце — Земля. Несмотря на то что рентгеновское излучение не было рекордным, оно привело к крупному выбросу плазмы, который может задеть планету, спровоцировав в ближайшие 2-3 дня новую магнитную бурю.