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13:46, 9 октября 2024Экономика

Матвиенко высказалась о ситуации с недоступной для многих россиян рыбой

Матвиенко: цены на рыбу делают ее недоступной для большой части россиян

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

На фоне высоких цен рыба для многих россиян не является доступным продуктом, поэтому решения в отрасли следует принимать осторожно, заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, которую цитирует ТАСС.

«Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большой части наших граждан», — сказала спикер Совфеда в ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут.

По словам Матвиенко, за год цены на горбушу почти удвоились, достигнув на Дальнем Востоке 270 рублей рублей за килограмм, а стоимость филе трески доходит до 2000 за килограмм, хотя белая рыба всегда считалась более дешевой. «Надо анализировать вместе с ФАС, что происходит с ценами. Если мы, власти, своими решениями повышаем нагрузку на предприятия отрасли, значит, мы должны понимать, что чудес не бывает и никто не будет работать в убыток», — высказалась о ситуации сенатор. При принятии решений она призвала действовать «не топором, а скальпелем».

Ранее в Минсельхозе пообещали проанализировать необходимость ограничения экспорта дорожающей в РФ красной икры. Лут уточнила, что, хотя речь в данном случае не идет о социальном продукте, власти будут ориентироваться на то, чтобы в первую очередь им были обеспечены российские потребители.

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      Дмитрий Воронин
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