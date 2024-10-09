В Windows из-за ошибки исчез курсор

Windows Latest: после обновления Windows 11 из ОС может исчезнуть курсор

Пользователи новой версии Windows 11 столкнулись с пропавшим курсором мыши. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По словам авторов медиа, ошибка может возникнуть после обновления ОС до актуальной версии 24H2. В частности, журналисты издания подтвердили факт ее наличия на компьютере HP Spectre. В материале говорится, что курсор мыши стал исчезать тогда, когда пользователь взаимодействовал с текстовым полем определенного приложения.

Ошибка была замечена при использовании Google Chrome, Microsoft Edge, Slack, Spotify и ряда других программ на базе Chromium. «Это довольно странно и не имеет смысла», — отметили специалисты.

Авторы издания подчеркнули, что сброс драйверов тачпада ноутбука и переустановка утилиты USB-мыши не помогают решить проблему. Вернуть указатель мыши удалось только после сброса через настройки. Для этого нужно перейти в «Панель управления», открыть «Свойства мыши» и выбрать стандартный указатель beam_r из списка.

В Microsoft пока не отреагировали на проблему.

В начале октября выяснилось, что из-за неизвестной ошибки текстовый редактор Word начал удалять документы вместо того, чтобы сохранять их. В Microsoft признали ошибку и пообещали выпустить исправление.