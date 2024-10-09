Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:31, 9 октября 2024Наука и техника

В Windows из-за ошибки исчез курсор

Windows Latest: после обновления Windows 11 из ОС может исчезнуть курсор

Фото: Unsplash

Пользователи новой версии Windows 11 столкнулись с пропавшим курсором мыши. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По словам авторов медиа, ошибка может возникнуть после обновления ОС до актуальной версии 24H2. В частности, журналисты издания подтвердили факт ее наличия на компьютере HP Spectre. В материале говорится, что курсор мыши стал исчезать тогда, когда пользователь взаимодействовал с текстовым полем определенного приложения.

Ошибка была замечена при использовании Google Chrome, Microsoft Edge, Slack, Spotify и ряда других программ на базе Chromium. «Это довольно странно и не имеет смысла», — отметили специалисты.

Авторы издания подчеркнули, что сброс драйверов тачпада ноутбука и переустановка утилиты USB-мыши не помогают решить проблему. Вернуть указатель мыши удалось только после сброса через настройки. Для этого нужно перейти в «Панель управления», открыть «Свойства мыши» и выбрать стандартный указатель beam_r из списка.

В Microsoft пока не отреагировали на проблему.

В начале октября выяснилось, что из-за неизвестной ошибки текстовый редактор Word начал удалять документы вместо того, чтобы сохранять их. В Microsoft признали ошибку и пообещали выпустить исправление.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Хамская лексика». В посольстве России в США ответили на оскорбления Харрис в адрес Путина

      Россиянин скрыл в автомобильном двигателе 23 килограмма наркотиков и попался

      В МИД раскрыли отношение ООН к «мирному плану» Зеленского

      В МИД России высказались о включении Японии и Германии в состав СБ ООН

      Россиянин лишился 1,3 миллиона рублей из-за сна об СВО

      Потери российского бизнеса из-за сдерживания цен на яйца оценили

      Российский подросток расправился с женщиной в ее квартире

      100-летняя женщина поделилась секретом долголетия

      Экс-обладательница титула «Самые большие губы в России» пропала в Сочи

      Соседка описала характер расправившейся с двумя сестрами российской школьницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше