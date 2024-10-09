Обедающий лось попозировал на камеру в российском регионе

В Туймазинском районе Башкирии лось попозировал на камеру во время обеда

В российском регионе дикий лось попозировал на камеру во время обеда. Соответствующие кадры публикует телеканал UTV в своем Telegram.

На размещенных кадрах в Туймазинском районе Башкирии фотоловушка запечатлела двух сохатых во время трапезы. При этом один из лосей остановился и бросил взгляд прямо на лесной фотоаппарат.

«Дикие животные грелись на солнышке возле кормушки, лениво пожевывая траву, и даже не подозревали, что их снимает скрытая камера», — рассказали в министерстве экологии.

Ранее в октябре фотоловушка российского национального парка запечатлела поющего любовные серенады лося. В ролике был запечатлен лось, который ночью решил пройтись по лесу и поискать невесту с помощью голоса.