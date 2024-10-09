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18:21, 9 октября 2024Моя страна

Обедающий лось попозировал на камеру в российском регионе

В Туймазинском районе Башкирии лось попозировал на камеру во время обеда

Фото: Hari Nandakumar / Unsplash

В российском регионе дикий лось попозировал на камеру во время обеда. Соответствующие кадры публикует телеканал UTV в своем Telegram.

На размещенных кадрах в Туймазинском районе Башкирии фотоловушка запечатлела двух сохатых во время трапезы. При этом один из лосей остановился и бросил взгляд прямо на лесной фотоаппарат.

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«Дикие животные грелись на солнышке возле кормушки, лениво пожевывая траву, и даже не подозревали, что их снимает скрытая камера», — рассказали в министерстве экологии.

Ранее в октябре фотоловушка российского национального парка запечатлела поющего любовные серенады лося. В ролике был запечатлен лось, который ночью решил пройтись по лесу и поискать невесту с помощью голоса.

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      Екатерина Ештокина
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