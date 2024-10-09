Создатель Cybertruck покинул Tesla

Из Tesla в Waymo ушел курировавший разработку Cybertruck топ-менеджер

Американскую корпорацию Tesla покинул топ-менеджер Дэниел Хо. На это обратило внимание издание TechCrunch.

По информации медиа, Хо перешел в компанию Waymo, которая занимается разработкой и выпуском беспилотных автомобилей. В Tesla специалист курировал разработку и выпуск Model Y и Cybertruck, а также запускал новые заводы компании в Берлине и Техасе. В его профиле LinkedIn указано, что с Дэниелом Хо объемы производства Tesla выросли с 0,5 до 1,85 миллиона единиц в год.

Источники TechCrunch заметили, что Хо перешел к конкуренту в преддверии презентации роботакси Tesla, которая должна состояться 10 октября. Также инсайдеры рассказали, что Дэниел Хо был крайне важным специалистом в компании — якобы он подчинялся непосредственно Илону Маску и отчитывался только перед главой Tesla.

В материале также говорится, что Tesla очевидно будет конкурировать с Waymo, которая занимается разработкой роботакси и недавно добавила в свою линейку беспилотных автомобилей Hyundai Ioniq 5. Также Waymo готовится к широкому запуску созданного совместно с китайской корпорацией Zeekr роботизированного такси.

Ранее источники издания The Information рассказали, что корпорация Tesla попытается запустить производство собственных аккумуляторов — в том числе для роботакси. Выпуск тяговых батарей намерены наладить к середине 2025 года.