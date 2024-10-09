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20:24, 9 октября 2024Моя страна

В Феодосии из горящей квартиры спасли пенсионера

В Феодосии из горящей квартиры на Симферопольском шоссе спасли пенсионера

Фото: МЧС России

В Феодосии из горящей квартиры спасли пожилого мужчину. Подробности инцидента публикует местный портал «Радио Крым» со ссылкой на МЧС России.

Пожар произошел в квартире на втором этаже одного из домов на Симферопольском шоссе. Спасатели вывели из здания 20 человек, из них 7 детей. Из горящей квартиры также спасли 78-летнего пенсионера. На данный момент мужчина госпитализирован.

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«Пламя на 15 квадратах потушили 15 специалистов и 3 единицы техники. Одна из предварительных причин — поджог», — уточнили в МЧС России.

В сентябре в Уфе также спасли оказавшегося запертым в горящей квартире ребенка.

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      Карина Черных
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