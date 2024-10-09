В Госдуме назвали способ избежать ограничения доступа к Discord в России

Пискарев: если бы Discord следовал законам, блокировки можно было избежать

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал способ избежать ограничения доступа к мессенджеру Discord в России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Если бы администрация данной сети своевременно выполняла требования российских регулирующих органов и удаляла подобный контент, не попустительствовала его распространению, таких крайних мер реагирования к Discord никто бы не применил», — заявил он о способе избежать блокировки сервиса.

Депутат также заявил, что, по имеющейся информации, площадка не соблюдает российские законы. В частности, мессенджер стали использовать для продажи наркотиков, а также распространения противоправного контента среди детей, добавил Пискарев

8 октября стало известно, что доступ к Discord заблокировали на территории России. Роскомнадзор рассказал, что требовал он мессенджера удалить сотни материалов, нарушающих российское законодательство, однако администрация не отреагировала на эти обращения ведомства.