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20:22, 10 октября 2024Ценности

45-летняя Елена Летучая снялась в крошечном бикини

45-летняя российская ведущая Елена Летучая снялась в крошечном бикини на отдыхе

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в крошечном купальнике на отдыхе. Фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость отправилась на Кипр, где запечатлела себя в номере отеля. Она предстала на размещенном кадре, позируя у зеркала в леопардовом бикини. Комплект состоял из обнажавшего часть груди топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией и завязками на бедрах.

В то же время ведущая надела солнцезащитные очки с черными линзами, а также несколько браслетов и цепочку с кулоном. «Погнали на пляж», — указала в подписи автор поста.

В сентябре Летучая снялась в мини-юбке на теннисном корте.

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      Карина Черных
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