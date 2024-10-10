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01:00, 10 октября 2024Ценности

53-летняя актриса показала фигуру в бикини и раскрыла секрет стройности

Актриса Брук Берк показала фигуру в бикини, заявив, что принимает ледяные ванны

Фото: @brookeburke

Американская актриса и фотомодель Брук Берк показала фигуру в бикини и раскрыла секрет стройности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда «Ночи в заброшенном доме» поделилась видео, в которых продемонстрировала подтянутое тело в раздельных купальниках. «Если вы думаете, что не сможете изменить свое тело в любом возрасте, то вы ошибаетесь», — заявила она.

В описании к посту знаменитость рассказала, что придерживается интервального голодания, посещает сауны и принимает ледяные ванны. Кроме того, она уточнила, что тренируется в спортзале и выполняет упражнения с тяжелыми гантелями. Также, по ее словам, в ее рационе преобладают блюда, богатые питательными веществами.

В декабре прошлого года Брук Берк высказалась по поводу изменений во внешности из-за старения.

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      Мария Винар
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