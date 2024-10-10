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16:13, 10 октября 2024Экономика

Россиянам разрешили выкупать арендованные автомобили

«Яндекс драйв»: взятый в долгосрочную аренду автомобиль можно будет выкупить

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россияне, которые взяли в долгосрочную аренду автомобиль в «Яндекс Драйв», получат возможность выкупать его. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Отмечается, что такая возможность является альтернативой автокредиту. Первоначальный взнос не потребуется. Оплату будут списывать каждый месяц равными суммами. Что касается обслуживания, страховки и ремонта, то сервис обещает на это время взять их на себя.

Время выкупа составит от года до четырех лет с момента аренды.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года в России серьезно увеличился спрос на аренду дорогих автомобилей. Рост оценивается в 15-20 процентов. Эксперты объяснили такое развитие событий удорожанием машин.

Кроме того, 19 процентов россиян назвали каршеринг самой выгодной формой владения автомобилем.

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