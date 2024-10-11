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13:47, 11 октября 2024Мир

Президент Ирана анонсировал большой договор с Россией

Пезешкиан выразил надежду на подписание «большого договора» Ирана и России
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Alexander Scherbak / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду на подписание «большого договора» с Россией в ходе предстоящего саммита межгосударственного объединения БРИКС, который состоится 22-24 октября в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, что мы заключим этот договор во время саммита БРИКС в России», — заявил Пезешкиан.

Ранее Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», а также переговоров с иранским коллегой.

11 октября президенты России и Ирана встретились в Ашхабаде. Эти переговоры стали первой личной встречей Путина и Пезешкиана с тех пор, как иранский лидер вступил в должность.

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      Елизавета Мытарева
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