Антон Миранчук забил первый мяч за «Сьон»

Антон Миранчук забил первый мяч за «Сьон» в товарищеском матче

Полузащитник сборной России Антон Миранчук забил первый мяч за швейцарский «Сьон». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Атакующий хавбек вышел в стартовом составе команды на товарищеский матч против «Лозанны-Уши» и на 21-й минуте отличился ударом из пределов штрафной. На 60-й минуте Миранчук ассистировал Кристиану Соузе. На момент публикации новости в матче заканчивается второй тайм, «Сьон» ведет со счетом 2:0.

Миранчук провел за «Сьон» три официальных встречи. Россиянин не отметился результативными действиями.

Миранчук перешел в «Сьон» 9 сентября. Российский футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона.

