Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 12 октября 2024Россия

Раскрыт владелец взорвавшейся в Грозном автозаправки

Shot: владельцем взорвавшейся АЗС является местный бизнесмен по имени Салман

Кадр: Telegram-канал Mash

Владельцем взорвавшейся в Грозном автозаправочной станции (АЗС) «Лидер» является местный бизнесмен по имени Салман. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные данные.

Фамилия владельца этой АЗС не раскрывается, но уточняется, что известно, что ему 48 лет. Помимо «Лидера» ему принадлежат три медицинские компании. Кроме того, Салман является совладельцем компании, которая работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), и риэлторской фирмы.

Где сейчас находится Салман — пока неизвестно. В настоящее время на месте прогремевшего взрыва работают представители Следственного комитета (СК) РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Взрыв на АЗС «Лидер», расположенной на проспекте Мохаммеда Али в Грозном, прогремел сегодня, 12 октября. К настоящему времени пожар удалось потушить.

По данным Telegram-канала Mash, в результате инцидента пострадали минимум четыре человека. Как уточнял Telegram-канал Baza, могли погибнуть двое детей и двое взрослых из-за отброшенной взрывной волной цистерны. Имена возможных жертв не раскрываются.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В центре Грозного прогремел мощный взрыв на заправке. Горящая цистерна с топливом прилетела во двор жилого дома

      После взрыва на АЗС в Грозном возбудили уголовное дело

      Военный эксперт высказался о стратегическом значении Покровска

      Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров

      Кадыров взял ситуацию после взрыва на АЗС в Грозном под личный контроль

      Раскрыт владелец взорвавшейся в Грозном автозаправки

      Вакарчук оценил облаву военкомов на своем концерте словами «радость и праздник»

      В Британии назвали невыносимым положение Зеленского

      Трамп призвал к борьбе против венесуэльских банд в США

      Стали известны подробности о погибших при взрыве на АЗС в Грозном детях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше