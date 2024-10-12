Раскрыт владелец взорвавшейся в Грозном автозаправки

Shot: владельцем взорвавшейся АЗС является местный бизнесмен по имени Салман

Владельцем взорвавшейся в Грозном автозаправочной станции (АЗС) «Лидер» является местный бизнесмен по имени Салман. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные данные.

Фамилия владельца этой АЗС не раскрывается, но уточняется, что известно, что ему 48 лет. Помимо «Лидера» ему принадлежат три медицинские компании. Кроме того, Салман является совладельцем компании, которая работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), и риэлторской фирмы.

Где сейчас находится Салман — пока неизвестно. В настоящее время на месте прогремевшего взрыва работают представители Следственного комитета (СК) РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Взрыв на АЗС «Лидер», расположенной на проспекте Мохаммеда Али в Грозном, прогремел сегодня, 12 октября. К настоящему времени пожар удалось потушить.

По данным Telegram-канала Mash, в результате инцидента пострадали минимум четыре человека. Как уточнял Telegram-канал Baza, могли погибнуть двое детей и двое взрослых из-за отброшенной взрывной волной цистерны. Имена возможных жертв не раскрываются.