Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького

Захарова отреагировала на видео МИД Испании с Москвой словами «испанский стыд»

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на видео министерства иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации, где запечатлена российская столица.

Ролик начинается с кадров, где жители Москвы гуляют рядом со входом в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького. «Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд"», — написала дипломат.

Видео было опубликовано по случаю Дня испанской нации 12 октября, именно в этот день в 1492 году испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете.

На изображения Москвы обратили внимание пользователи соцсети X в комментариях к соответствующей публикации. На видео, помимо парка, можно увидеть небоскребы «Москва-Сити».