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23:39, 12 октября 2024Мир

Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького

Захарова отреагировала на видео МИД Испании с Москвой словами «испанский стыд»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на видео министерства иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации, где запечатлена российская столица.

Ролик начинается с кадров, где жители Москвы гуляют рядом со входом в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького. «Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд"», — написала дипломат.

Видео было опубликовано по случаю Дня испанской нации 12 октября, именно в этот день в 1492 году испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете.

На изображения Москвы обратили внимание пользователи соцсети X в комментариях к соответствующей публикации. На видео, помимо парка, можно увидеть небоскребы «Москва-Сити».

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      Сергей Грехов
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