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16:18, 13 октября 2024Культура

Названа дата рассмотрения судом иска Кати Лель к Отару Кушанашвили

Суд рассмотрит иск Кати Лель о защите чести к Отару Кушанашвили 14 октября

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Тушинский суд Москвы рассмотрит иск певицы Кати Лель к больному раком ведущему Отару Кушанашвили в понедельник, 14 октября, в 12:00. Дату и время заседания РИА Новости назвали в суде.

В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации исполнительница хита «Мой мармеладный» указывает, что слова журналиста в размещенных в сети видео «наносят ей репутационный вред и создают негативный образ как публичного лица».

Ранее сообщалось, что Лель приняла извинения Кушанашвили и готова отозвать иск. Также артистка опубликовала видеообращение шоумена, в котором он извинился за оскорбление в ее адрес.

Причиной разногласий между знаменитостями стало то, что певицу оскорбили слова телеведущего о ее ментальном здоровье. «Катя Лель выжила из ума, она спятила», — заявлял Кушанашвили в ходе своей авторской программы в декабре. Он также отмечал, что успех песни «Мой мармеладный» — «случайность» и «мем». Артистка хочет отсудить у обидчика 6 миллионов рублей.

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      Екатерина Подвигина
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