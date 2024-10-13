Отказ пускать шеф-повара Ивлева на хоккейный матч объяснили

В «Динамо» объяснили отказ пустить шеф-повара Ивлева на матч ранним прибытием

Пресс-служба московского «Динамо» объяснила отказ пускать известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает ТАСС.

В команде заявили, что Ивлев приехал на хоккейную арену более чем за два часа до начала матча, что запрещено правилами. «Охране без разницы, что это известный повар — у них есть предписание, когда можно начать пропускать людей», — рассказали они.

Ранее Ивлев рассказал, не охрана не захотела впустить его на стадион. Он поделился подробностями, сказав, что его двухлетнему ребенку было нужно в туалет, однако ему все равно отказали.

«Динамо» одержало победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

