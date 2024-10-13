Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Уфа
0:3
Завершен
Черноморец
Россия — Мелбет Первая лига|14-й тур
Спартак
3:0
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
4:2
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Урал
1:0
Завершен
Тюмень
Россия — Мелбет Первая лига|14-й тур
Динамо М
4:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо М
5:0
Завершен
Сокол
Россия — Мелбет Первая лига|14-й тур
Бостон Брюинз
2:1
Завершен
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Испания
1:0
Завершен
Дания
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 4. 3-й тур
Польша
1:3
Завершен
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 1. 3-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
02:00 (Мск)
Юта
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Перенесён
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
00:10, 13 октября 2024Спорт

Отказ пускать шеф-повара Ивлева на хоккейный матч объяснили

В «Динамо» объяснили отказ пустить шеф-повара Ивлева на матч ранним прибытием

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Пресс-служба московского «Динамо» объяснила отказ пускать известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает ТАСС.

В команде заявили, что Ивлев приехал на хоккейную арену более чем за два часа до начала матча, что запрещено правилами. «Охране без разницы, что это известный повар — у них есть предписание, когда можно начать пропускать людей», — рассказали они.

Ранее Ивлев рассказал, не охрана не захотела впустить его на стадион. Он поделился подробностями, сказав, что его двухлетнему ребенку было нужно в туалет, однако ему все равно отказали.

«Динамо» одержало победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал российское наступление в Курской области. Что происходит с ВСУ?

      В Германии раскритиковали решение Шольца разместить способные достичь РФ ракеты

      В ФРГ оценили шансы Украины начать контрнаступление

      Харрис обвинила Трампа в сокрытии данных о его здоровье

      Путин призвал внедрять в российский АПК отечественное оборудование и технику

      В Германии заявили о завершении поставок Украине крупной военной техники

      Российский рядовой помог товарищу при обстреле ВСУ

      Путин оценил сбор урожая в России

      Жители Финляндии и Швеции получат новые инструкции на случай войны

      Путин пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше