Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:18, 14 октября 2024Россия

Герой России рассказал о спасении истребителя «без двигателей»

Летчик Таскаев сообщил о получении звания Героя России за спасение МиГ-31М

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Летчик-испытатель Роман Таскаев получил звание Герой России в начале 90-х годов за спасение истребителя-перехватчика МиГ-31М. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел во время полета со штурманом Леонидом Поповым, когда экипаж должен был выполнить испытательный пуск новой ракеты. Во время полета на очень высокой скорости у них произошло разрушение опоры правого двигателя, после чего началась сильная вибрация. «Двигатель пришлось сразу выключить. Через несколько секунд на приборной панели загорелась индикация "пожар левого двигателя". Его тоже пришлось выключить», — поделился с агентством Таскаев.

Несмотря на рекомендацию от коллег катапультироваться, Таскаев и Попов смогли посадить истребитель на аэродром. После этого руководство фирмы МиГ представило летный экипаж испытателей к госнаградам.

В 2020 году пилоты сверхзвукового истребителя МиГ-31 смогли совершить аварийную посадку в Перми. У самолета были неполадки с шасси.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На митинг Трампа пытался проникнуть вооруженный мужчина. Полиция подозревает третью попытку покушения, ФБР не согласно

      Российские военные назвали возраст не желающих сражаться солдат ВСУ

      В России призвали «остановить и наказать» Европу до третьей мировой войны

      Военные рассказали об освобождении Островского в ДНР

      Грузина и украинца объявили в розыск за подрыв Крымского моста

      Российские вертолеты ударили по ВСУ в Курской области

      Итальянец побывал в России и описал ее фразой «многие не так представляют эту страну»

      Обвиняемую в фейках о ВС России журналистку объявили в международный розыск

      В МВФ оценили сроки снятия санкций с России

      Герой России рассказал о спасении истребителя «без двигателей»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше