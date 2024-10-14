Герой России рассказал о спасении истребителя «без двигателей»

Летчик Таскаев сообщил о получении звания Героя России за спасение МиГ-31М

Летчик-испытатель Роман Таскаев получил звание Герой России в начале 90-х годов за спасение истребителя-перехватчика МиГ-31М. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел во время полета со штурманом Леонидом Поповым, когда экипаж должен был выполнить испытательный пуск новой ракеты. Во время полета на очень высокой скорости у них произошло разрушение опоры правого двигателя, после чего началась сильная вибрация. «Двигатель пришлось сразу выключить. Через несколько секунд на приборной панели загорелась индикация "пожар левого двигателя". Его тоже пришлось выключить», — поделился с агентством Таскаев.

Несмотря на рекомендацию от коллег катапультироваться, Таскаев и Попов смогли посадить истребитель на аэродром. После этого руководство фирмы МиГ представило летный экипаж испытателей к госнаградам.

В 2020 году пилоты сверхзвукового истребителя МиГ-31 смогли совершить аварийную посадку в Перми. У самолета были неполадки с шасси.