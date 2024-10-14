Популярные в 2000-х годах сумки вновь стали трендом

Vogue: популярные в 2000-х годах сумки из джинсовой ткани вновь стали трендом

Редакторы французской версии Vogue назвали модные сумки на осень и зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в настоящее время вновь стали трендом данные изделия из джинсовой ткани, которые пользовались особой популярность в 2000-х годах. Отмечается, что подобные аксессуары можно встретить в ассортименте многих известных брендов. Средни них — Diesel, Loewe, Jacquemus и Givenchy.

Кроме того, сумки из денима привлекли внимание знаменитостей. Например, их приобрели и продемонстрировали на публике певицы Рианна и Дуа Липа и актриса Блейк Лайвли.

Ранее сообщалось, что популярные в 2000-х годах брюки стали модной заменой джинсам на осень 2024 года.