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16:41, 14 октября 2024Культура

Пригожин порассуждал о псевдонимах артистов

Иосиф Пригожин заявил, что артисты должны думать о будущем, выбирая псевдонимы

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин порассуждал о псевдонимах артистов. Его слова приводит «Пятый канал».

По словам медиаменеджера, он не понимает моду на отрицательные псевдонимы. «Например, персонаж "Травма". Я послушал, у меня травма сразу. Возможно, в молодости это прикольно. Псевдоним важен для артиста. А потом важно содержание. Как с таким отрицательным названием можно стать популярным?» — сказал он.

Пригожин также выступил против длинных названий и отметил, что артистам необходимо думать о будущем. «Вы на сколько? Вы на время или на будущее. Я вот не представляю, что Нюшу в 70 лет будут называть Нюшей. Это же смешно. Нужно думать на будущее», — добавил продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что следующий альбом Валерии будет последним в карьере певицы.

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      Варвара Кошечкина
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