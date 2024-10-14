Российский фигурист-чемпион приостановил карьеру в возрасте 21 года

Российский фигурист-чемпион Илья Яблоков приостановил карьеру в возрасте 21 года

Чемпион России по фигурному катанию Илья Яблоков приостановил карьеру в возрасте 21 года. Об этом он рассказал ТАСС.

Спортсмен подчеркнул, что продолжает тренироваться для поддержания формы, чтобы выступать в шоу. «Принял такое решение, потому что просто устал от фигурного катания в качестве действующего фигуриста. Но что будет, условно, через год, я не знаю», — заявил Яблоков.

Он добавил, что не планирует полностью уходить из фигурного катания. «Просто появилось много вещей, которые меня не радуют, не приносят удовольствия», — отметил фигурист.

Яблоков выиграл юниорский чемпионат России в одиночном катании в 2022 году. В том же году он взял серебро на этапе Гран-при страны.