SHAMAN показал свидетельство о расторжении брака

Певец SHAMAN опубликовал свидетельство о расторжении брака с Еленой Мартыновой

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) показал свидетельство о расторжении брака с Еленой Мартыновой. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Согласно документу, пара официально расторгла отношения 13 октября.

Ранее певец Григорий Лепс сообщил, что хочет заставить SHAMAN замаливать грехи.

В конце сентября Дронов объявил в своих соцсетях о разводе с супругой. 32-летний певец сообщил, что данное решение было принято совместно с женой. Артист добавил, что пара расстается по обоюдному согласию и без каких-либо обид друг на друга.