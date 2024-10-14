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11:47, 14 октября 2024Культура

SHAMAN показал свидетельство о расторжении брака

Певец SHAMAN опубликовал свидетельство о расторжении брака с Еленой Мартыновой

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) показал свидетельство о расторжении брака с Еленой Мартыновой. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Согласно документу, пара официально расторгла отношения 13 октября.

Ранее певец Григорий Лепс сообщил, что хочет заставить SHAMAN замаливать грехи.

В конце сентября Дронов объявил в своих соцсетях о разводе с супругой. 32-летний певец сообщил, что данное решение было принято совместно с женой. Артист добавил, что пара расстается по обоюдному согласию и без каких-либо обид друг на друга.

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      Варвара Кошечкина
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