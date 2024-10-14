Звезда «Универа» назвала себя плохой матерью

Актриса Анна Хилькевич заявила, что чувствует себя плохой матерью

Актриса Анна Хилькевич, которая недавно родила третьего ребенка, рассказала о своих переживаниях после родов. Этим она поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.

По словам звезды сериала «Универ», она в какой-то момент стала ощущать себя плохой матерью.

«Конечно, своим появлением он изменил вообще все. У меня засела ядовитая мысль, что я плохая мама. Бываю иногда по отношению к Ариаше и Маше. Понятно, что связываю это с рождением малютки, но так нельзя, я считаю», — написала Анна.

Ранее сообщалось, что Хилькевич рассказала о тяжелых 28-часовых родах.