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19:52, 15 октября 2024Наука и техника

Раскрыты первые особенности iPhone 18

MacRumors: iPhone 18 получит двухнанометровый чип и 12 гигабайт памяти

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Запланированные на осень 2026 года смартфоны Apple получат рекордный объем оперативной памяти. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Phone Chip Expert.

Источник раскрыл первые особенности iPhone 18. Согласно его данным, аппараты серии получат процессор, созданный TSMC по двухнанометровому техпроцессу. Также компания-поставщик Apple будет использовать новый стандарт упаковки WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), что позволит более компактно разместить компоненты девайса на процессоре.

WMCM позволит интегрировать основной процессор, графический процессор, оперативную память, модем и другие детали на одном чипе. Все модели линейки также получат 12 гигабайт оперативной памяти. В настоящий момент все актуальные устройства серии iPhone 16 имеют 8 гигабайт оперативной памяти. Считается, что это необходимый минимум для работы с функциями искусственного интеллекта (ИИ).

Ожидается, что TSMC, которая производит процессоры Apple, перейдет на выпуск двухнанометровых чипов в конце 2025 года. Скорее всего, Apple станет первой компанией, которая сможет использовать подобные процессоры в своих гаджетах.

В начале октября известный инсайдер Маджин Бу заявил, что в телефонах серии iPhone 17 появится дополнительная кнопка. Она заменит собой физические кнопки регулировки громкости звука и кнопку «Действие». Выход устройств серии iPhone 17 ожидается осенью 2025 года.

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      Андрей Ставицкий
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